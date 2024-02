"Impagnatiello era molto provato, sì a valutazione condizioni psicologiche"

Alessandro Impagnatiello "era molto provato" durante la seconda udienza del processo che lo vede accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano, la sua compagna 29enne, incinta al settimo mese, ammazzata a coltellate nella loro casa di Senago a fine maggio scorso. Lunedì in aula sono stati ripercorsi tutti i momenti dell'omicidio, con l'ex barman del Bamboo bar che ha trascorso quasi tutto il tempo in lacrime, con la testa tra le mani.

Il 30enne ha assistito prima alla testimonianza degli investigatori e, nel pomeriggio, anche a quella di due vicini di casa e dell'addetto alle pulizie del palazzo in cui abitava la coppia. Il suo avvocato difensore, Giulia Geradini, lo ha descritto come molto provato", "Forse era veramente l'udienza più tosta" perché "ripercorrere tutto quello che è accaduto, dopo diversi mesi, è pesante". In aula ha pianto "per tutto il tempo" perché "ripensare a quello che è successo è stata un'immagine forte".

Il tema del topicida e del cloroformio, sollevato in aula dalla testimonianza di un maresciallo dei carabinieri, che ha ricordato le ricerche fatte dall'uomo sui veleni, "va ancora approfondito", ha aggiunto l'avvocato. Che sulla possibilità di richiedere una perizia psichiatrica ha detto "vedremo passo passo".

La collega Samanta Barbaglia ha poi aggiunto che "la valutazione delle sue condizioni psicologiche è un aspetto importante, sarà oggetto di approfondimento. Noi della difesa abbiamo le nostre modalità per approfondirlo, però - ha concluso - è un tema centrale anche quello".