Impagnatiello svuota lo zaino e spunta il veleno per topi

"Questo è veleno per topi. Sa perché? Quando ci fumiamo le canne post lavoro sui gradoni in piazza Croce Rossa, arrivano 'panteganoni' grossi così". Con queste parole Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese di gravidanza, il 28 maggio 2023 giustificava ai carabinieri la presenza di una busta con veleno per topi nello zaino che stava svuotando davanti a loro.

Qualche ora prima, l'uomo aveva ucciso a coltellate la compagna nel loro appartamento di Senago. Impagnatiello faceva riferimento al monumento a Sandro Pertini collocato in piazza Croce Rossa, all'angolo con via Manzoni, nei pressi di quello che, all'epoca, era il posto di lavoro dell'uomo, l'Armani Bar.

In realtà, da quello che è emerso dalle indagini, Impagnatiello aveva cercato di avvelenare ripetutamente la compagna nei mesi precedenti all'omicidio. Il processo per omicidio volontario aggravato è in corso.