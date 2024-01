Pifferi intercettata con le psicologhe: "Diro cose contro pm, ma non voglio passare nel torto"

Domande dirette alla detenuta sui contenuti dell’incontro con i periti sono state rivolte ad Alessia Pifferi dalle due psicologhe di San Vittore. Questa l'accusa del pm. I quesiti e le risposte dell’imputata, accusata di omicidio per aver lasciato la figlia di 18 mesi da sola in casa per giorni, sono emersi dalle intercettazioni telefoniche risalenti lo scorso 18 dicembre. Le due dottoresse sono indagate per falso e favoreggiamento, insieme all’avvocata Alessia Pontenani.

Le professioniste hanno chiesto quali risposte abbia dato la Pifferi durante l’incontro con i periti: “Ho parlato della storia della mia vita, dell’infanzia”, dice l’imputata. Una delle due psicologhe: “Che rimani in te sempre la stessa” e Pifferi risponde “Esatto…quello che ho detto a voi l’ho detto lì”.

Secondo l’accusa le dottoresse avrebbero agito come consulenti difensive, invece che nel ruolo di supporto psicologico. Nelle intercettazioni si sente Pifferi dire alle psicologhe: “Ho intenzione di dire un bel po’ di cose…tante cose contro il pm”, poi aggiunge: “Però prima mi devo consultare con l’avvocatessa perché non voglio passare nel torto”.