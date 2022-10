L'automobilista che travolge e uccide un motociclista dopo una lite in strada

Litigano per motivi di viabilità ma la storia non finisce lì e uno dei litiganti riparte con l'auto e travolge e uccide l'avversario sconosciuto, che viaggiava in moto. È l'omicidio avvenuto in via Papa Giovanni a Montello (Bergamo). Il presunto responsabile, un italiano di 49 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Bergamo.

Il protagonista, che fino a domenica mattina non aveva mai avuto problemi con le forze dell'ordine, era alla guida di una Fiat Panda. La vittima, un 55enne, era alla guida di una motocicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite è avvenuta al semaforo per cause legate esclusivamente alla viabilità. Quando il semaforo è diventato verde, i due sono ripartiti. Pochi metri dopo, il 49enne ha speronato il motociclista volontariamente, facendolo cadere a terra. L'uomo è morto nell'incidente.

Nel frattempo, l'automobilista è fuggito ma è stato rintracciato a casa dai militari. Ora è accusato di omicidio volontario ed è stato rinchiuso in carcere.