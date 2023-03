Inquilino 25enne ucciso dal padrone di casa dopo una lite sulle bollette

Una lite per le bollette ancora da pagare. Sarebbe questa la causa dell'aggressione sfociata nell'omicidio di un ragazzo di appena 25 anni, per il quale è stato fermato dai carabinieri un 46enne italiano pregiudicato.

L'omicidio è avvenuto nella serata di venerdì 3 marzo alla cascina Montericco, nelle campagne di Mortara, nel Pavese. A morire dopo aver ricevuto tre coltellate al petto Christian Ikowge, 25enne nigeriano, operaio e incensurato, che viveva con il fratello nel cascinale in un alloggio in cui era stata staccata la luce, forse per ragioni di morosità.

Il 46enne, che è stato fermato su disposizione del pm di turno Paolo Mazza, è il figlio della proprietaria di casa. La vittima, ferita intorno alle 21.30 era stata soccorsa dal 118, ma è spirata all'ospedale San Matteo di Pavia durante la notte. Al centro del diverbio tra il ragazzo e il pregiudicato ci sarebbe appunto una questione di bollette non pagate.