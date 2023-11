Omicidio suicidio a Corbetta: Luigi Buccino ucciso dalla moglie Vita Di Bono

Il 16 ottobre scorso avevano festeggiato 29 anni di matrimonio. Oggi, domenica 5 novembre, a venti giorni esatti da quell'anniversario, sono morti entrambi. Lui - Luigi Buccino, 54 anni compiuti a settembre - ucciso con ogni probabilità da lei, Vita Di Bono, 47 anni, che si è poi uccisa.

Teatro dell'omicidio suicidio la casa di via Piave a Corbetta in cui la coppia viveva momentaneamente insieme al figlio 24enne, che si appoggiava da loro con la compagna per dei lavori in corso nel suo appartamento. È stato proprio lui, pochi minuti dopo le 15, a dare l'allarme. Ha telefonato al 112 raccontando di aver trovato i corpi della mamma e del padre nella camera da letto, ormai già morti. Da una prima analisi, sui cadaveri dei due sono stati riscontrati diversi segni di ferite da arma da taglio.

È verosimile, stando ai primi accertamenti, che la 47enne abbia accoltellato il marito per poi rivolgere la lama contro se stessa. L'uomo sarebbe stato sorpreso nel sonno, tanto che il cadavere è stato trovato sotto le coperte. Lei, che un paio di anni fa pare avesse già tentato il suicidio, sarebbe stata in cura da uno psichiatra.

Nel passato della coppia, che ha anche un'altra figlia, non ci sarebbero episodi violenti. Secondo quanto finora appreso, infatti, pare non ci siano né denunce pregresse né vecchi interventi delle forze dell'ordine. Pare, però, che ultimamente tra i due fossero nati dei problemi. Buccino, origini calabresi, lavorava come muratore. Lei, nata in Liguria, era casalinga. Entrambi erano conosciuti in paese. "L’unica cosa che mi sento di chiedervi in questo momento è di non alimentare voci, rispettare la famiglia distrutta da questo dolore immenso e dedicare una preghiera", il commento che il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha affidato a Facebook.