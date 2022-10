Luis Fernando Ruggieri, il dipendente del Carrefour ucciso a coltellate ad Assago

È morto durante il trasporto all'Humanitas di Rozzano, Luis Fernando Ruggieri. Il 47enne boliviano, dipendente del supermercato Carrefour del centro commerciale di Milanofiori ad Assago, non è sopravvisuto alla coltellata sul petto con cui è stato aggredito da Andrea Tombolini. Ruggieri è stato il penultimo ad essere colpito dalla furia assassina di Tombolini, che in tutto ha accoltellato 6 persone, incluso il noto calciatore di Serie A Pablo Marì, attualmente al Monza.

I soccorsi sul posto

Ruggieri in Italia era di casa da molti anni, era venuto insieme alla propria famiglia quando ancora era un ragazzino. Qui a Milano si era diplomato al liceo Piero Bottoni, in via Mac Mahon. Aveva divorziato di recente e e non aveva figli. Da quest'estate si era trasferito a vivere a Milano da Trezzano sul Naviglio, dove abitava col padre. Di sé, sul social Linkedin dedicato al lavoro, diceva: "Dopo 21 anni e mezzo di lavoro in Esselunga spa e 1 in Auchan Retail Italia la vita mi ha portato a lavorare in un'azienda leader come Carrefour". E nel suo supermercato, dove al momento dell'agguato era impegnato come cassiere, il 47enne lavorava ormai da 2 anni e mezzo si occupava di scaffali e vendita. Ma tra le sue esperienze professionali c'erano stati periodi anche all'Eurospin, Amazon e Risparmio Casa.

Il 47enne nella vita non era uno che si accontentava. Per questo da tempo sognava di laurearsi. E lui, che già negli anni '90 si era iscritto a Ingegneria informatica al Politecnico di Milano, dando in tutto 5 esami, durante i lockdown per la pandemia da covid 19 aveva ripreso a studiare: "Per non far passare il tempo in attesa di un lavoro nel periodo del lockdown ho riniziato a studiare. Per interesse privato e in futuro vedremo. Ho scelto Uniecampus per segnalazioni di ottima fama scolastico didattica lavorativa. Ho scelto un'università on line per non 'ostacolare' eventuali opportunità lavorative come questo percorso in Carrefour", spiegava lui stesso.

"L'abbraccio a nome di tutti i lombardi alla famiglia del giovane dipendente del supermercato che purtroppo ha perso la vita in seguito alle ferite ricevute", ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Cordoglio anche da parte dell'azienda: "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere del decesso di un nostro dipendente in seguito all'aggressione verificatasi oggi nell'Ipermercato Carrefour di Assago. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, con cui siamo in contatto per esprimere il nostro cordoglio", ha fatto sapere Christophe Rabatel, Ceo Carrefour Italia.