Uccise moglie e figlia: Alessandro Maja torna in carcere

E' tornato in carcere Alessandro Maja, il 57enne che, la notte tra il 3 e il 4 maggio, ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, 54 anni, e la figlia minore Giulia, nella loro villetta ai Samarate, in provincia di Varese, ferendo gravemente il figlio maggiore, Nicolò, che nel frattempo ha dato qualche minimo segno di miglioramento anche se resta in gravi condizioni in ospedale.

Maja, nel pomeriggio del 31 maggio, è stato trasferito dal reparto psichiatrico carcerario dell'ospedale San Paolo di Milano al penitenziario di Monza. In mattinata ha ricevuto la visita dei suoi legali, Enrico Milani e Sabrina Lamera, che gli hanno comunicato i segni di miglioramento del figlio maggiore. "Ha reagito con una parvenza di sorriso ma è come se vivesse in un mondo tutto suo", il racconto dei legali, che poi hanno riferito che il loro assistito assume molte pastiglie sedative.

I medici hanno dunque stabilito che le condizioni dell'uomo sono ora divenute compatibili con il carcere, ma i legali avanzeranno richiesta di una perizia psichiatrica per accertare se fosse capace d'intendere e volere quando ha ucciso i familiari.