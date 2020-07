Almeno 85 pugnalate e il gas aperto per far saltare tutto: la furia omicida del bancario

I carabinieri che sono andati a prenderlo lo descrivono come una persona "normale". Un lavoro fisso, una famiglia alle spalle, una compagna ormai stabile. Anche nel suo passato non sembra esserci nulla di particolarmente anomalo: qualche precedente di polizia per guida in stato di ebrezza e nulla di più. Mai un comportamento violento, mai un atteggiamento che attirasse l'attenzione. Eppure quell'uomo "normale", in una mattina di sangue e follia, sarebbe stato in grado di trasformarsi in un killer spietato, disposto anche a far saltare in aria un intero palazzo per assicurarsi l'impunità.

Quell'uomo "normale" è Cristian L.: italiano, 42 anni compiuti a fine giugno, impiegato in una banca meneghina, fidanzato con una donna di due anni più piccola e da venerdì mattina in carcere a San Vittore in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto con le accuse, pesantissime, di omicidio e strage.

Il killer tradito dalla ciabatta

Sarebbe stato lui - secondo le indagini coordinate dai procuratori Laura Pedio e Isidoro Palma - ad ammazzare "Manuela", la trans brasiliana 48enne trovata morta lunedì nel suo appartamento di via Plana 10, un bilocale in cui la escort riceveva i suoi clienti. L'allarme era scattato verso le 16, quando i vigili del fuoco - allertati dai residenti del palazzo per una fuga di gas - erano riusciti a entrare dalla finestra nella casa al secondo piano occupata dalla 48enne e avevano trovato sul pavimento il suo corpo martoriato da almeno 85 coltellate.

Il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo, guidati dal tenente colonnello Antonio Coppola, è partito subito dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza del condominio e della zona. L'unico "esterno" al palazzo che si vede entrare e poi uscire per ultimo è un uomo sui 40 anni che indossa un pantaloncino, una maglietta e, soprattutto, un paio di ciabatte che sembrano avere una forma che può tranquillamente coincidere con un'impronta di sangue che i militari hanno isolato sulla scena del crimine.

Una mano enorme alle indagini è arrivata poi dalle amiche e dalle colleghe di Emanuela, che a quel frame riescono subito a dare il nome di "cliente Gallarate", un affezionato cliente che - hanno raccontato - incontrava Emanuela da almeno 4 anni e a lei doveva circa 500 euro.

La targa e la compagna

Gli occhi elettronici, però, fanno di più. Vedono "cliente Gallarate" che arriva una prima volta alle 6.03 del 20 luglio mattina per poi uscire alle 7.49 e salire alle 8.02 a bordo di una Renault Clio blu parcheggiata in piazzale Firenze, poco distante. Alle 8.10 quella stessa auto torna praticamente nello stesso parcheggio e alle 8.12 quello stesso uomo rientra nel condominio al 10 di via Plana. Questa volta, però, la "visita" è molto più breve: il cliente in ciabatte riesce alle 8.35 e 56 secondi e "sparisce".

Per raggiungere la macchina, nonostante siano passati pochi minuti, fa però una strada diversa rispetto alla prima volta, come se si fosse accorto delle telecamere e volesse cercare di restare "invisibile". Ma "invisibile" non è. Perché i carabinieri riescono a catturare alcuni numeri della sua Clio e risalgono a una donna, la reale intestataria della macchina, che poi si scopre essere la compagna del presunto killer.

Le coltellate e il gas

A quel punto il quadro è completo, anche perché su un altro telefono di Manuela - il suo personale è sparito, verosimilmente portato via dall'assassino - c'è effettivamente memorizzato un numero sotto il nome di "cliente Gallarate", che stando a quanto accertato dalle indagini porta proprio al 42enne.

Il quadro ricostruito da investigatori e inquirenti è tragico: Cristian va una prima volta dalla vittima, probabilmente hanno un rapporto e di sicuro consumano cocaina. Poi va via, ma meno di 10 minuti dopo - a quell'ora lei è ancora viva - torna con intenzioni decisamente diverse. L'uomo rientra in casa, la colpisce con un pugnale alla trachea - probabilmente è per quello che non ha urlato -, si accanisce sul corpo della trans con 85 coltellate e quando si accorge di avere le ciabatte sporche di sangue le pulisce, tanto che sul pianerottolo e sulle scale non ci sono tracce.

Poi, prima di andare via, apre i quattro fornelli del gas della cucina e chiude la porta a chiave, senza accorgersi - fortunatamente - che la finestra del bagno è socchiusa, il che ha evitato che l'abitazione si saturasse completamente finendo per esplodere. "Il quadro probatorio è più che sufficiente - ha assicurato la pm Laura Pedio -. Le prove sono molto forti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche perché a casa di Cristian, dietro il letto, c'erano il pugnale e un paio di birkenstock con tracce ematiche, che il presunto killer aveva nascosto ma non buttato. Negli ultimi giorni il bancario 42enne si era rasato a zero la barba, quasi che sperasse di non essere riconosciuto, quasi che volesse essere diverso da quel killer spietato che è stato tradito dalle telecamere e da una ciabatta.