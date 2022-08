Nina, la donna uccisa a mani nude dal fidanzato Marcello

È Marcello Passera l'uomo arrestato per l'omicidio della 40enne ucraina, Nina Gryshak, avvenuto in Croazia. Inizialmente si era creduto che i due fossero amici ma le autorità croate hanno ricostruito che tra i due c'era una relazione. Passera, 30 anni, è stato fermato come principale indiziato.

Nina, da anni regolarmente residente in Italia, si era separata dal marito, che ora si trova in viaggio di lavoro in Ucraina. Aveva da poco una nuova relazione con Marcello, metalmeccanico residente, come lei, a Medole, in provincia di Mantova (non a Milano, come trapelato in un primo momento), come ricostruisce TriestePrima. I due avevano preso in affitto un appartamento a Umago, lo stesso in cui la donna era solita trascorrere da anni le vacanze insieme all'ex marito.

Durante la notte, Nina e Marcello avrebbero litigato violentemente fino a quando non sono stati chiamati i soccorsi. L'ambulanza e la Polizia avrebbero trovato la vittima ancora viva, con contusioni e ferite su tutto il corpo, lesioni che le sono state fatali. Non è stata trovata nessuna arma del delitto, è ancora da stabilire se la donna sia stata uccisa a mani nude. Lascia due figlie adolescenti. Marcello Passera è comparso in procura e il giudice ha disposto per lui un fermo preventivo di 30 giorni, che sconterà nel carcere di Pola. Disposta l'autopsia per Nina, ma i risultati non sono ancora stati resi noti.