Marta Di Nardo è stata uccisa e fatta a pezzi: fermato il vicino di casa

L'avrebbe uccisa, fatta a pezzi e nascosta in una intercapedine di casa sua. Per questo Domenico Livrieri, 46enne vicino della vittima e già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto di per l'omicidio di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa nel nulla lo scorso 4 ottobre.

Il corpo della donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato nella serata di venerdì dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano e della compagnia Milano Porta Monforte. Nel pomeriggio del 20 ottobre il cerchio dei sospettati si è stretto sempre più attorno a Livrieri. In un primo momento i detective sono entrati nell'abitazione della donna, in via Pietro da Cortona a Milano (zona Acquabella), per cercare qualche elemento utile per risolvere il giallo. La casa, la cui porta era chiusa a chiave, si trova al quarto piano della scala D del grande palazzo Aler, di fronte a quella del 46enne.

Nell'appartamento di Livrieri, invece, i carabinieri sono entrati poco prima e hanno trovato alcuni effetti personali della donna. Nel corso del pomeriggio, inoltre, sono emerse "tracce della presenza dell’uomo all’interno dell’abitazione della Di Nardo in un periodo successivo alla sua scomparsa". In serata è stato trovato il corpo della donna, poi recuperato anche grazie ai vigili del fuoco.

Per il momento non è chiaro quale sia il movente dell'omicidio, né l'arma del delitto utilizzata, anche se sembra che la donna sia stata accoltellata. Per il momento, inoltre, non è chiaro a quando risalga l'omicidio, dato lo stato di decomposizione del cadavere.

A denunciare la scomparsa di Marta, lo scorso 17 ottobre, è stato suo figlio, che vive fuori città e aveva pochi rapporti con la madre. La donna, in cura al Cps per alcuni problemi psichiatrici, pare soffrisse di ludopatia, tanto che non era difficile vederla in giro in quartiere a chiedere monetine. Le ultime sue tracce risalgono però al 4 ottobre. Gli stessi carabinieri nei giorni scorsi avevano già ascoltato alcuni conoscenti e amici della donna, tra cui un uomo che si era presentato come il suo fidanzato. Anche il 46enne era stato sentito dagli investigatori e le sue parole erano state giudicate contraddittorie.