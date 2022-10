Confermato l'ergastolo per il medico che uccise i pazienti in ospedale

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per l'ex medico dell'ospedale di Saronno Leonardo Cazzaniga, fissando un nuovo processo d'appello (per questioni procedurali) per uno solo dei casi di omicidio di cui il professionista si rese protagonista tra il 2011 e il 2014, somministrando un cocktail letale di farmaci a vari pazienti.

Secondo l'accusa, Cazzaniga uccise in tutto dieci pazienti con la complicità dell'ex infermiera Laura Taroni, all'epoca la sua compagna (condannata a 30 anni di reclusione), somministrando farmaci in sovradosaggio. Tra le accuse anche quella di avere provocato la morte del marito e del suocero di Taroni.