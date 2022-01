Uccide il figlio di 7 anni e lo nasconde nell'armadio

Un uomo di 40 anni, Davide Paitoni, avrebbe ucciso il figlio di 7 anni, Daniele Paitoni, nella sua abitazione in provincia di Varese a Morazzone. Non è ancora chiaro quando il fatto sia avvenuto, probabilmente sabato pomeriggio. Poi è andato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere anche la ex moglie che era ospite dai suoi genitori, a coltellate. I due erano in corso di separazione. I carabinieri lo hanno fermato e arrestato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio.

Secondo i primi riscontri, aveva nascosto il cadavere del figlioletto di 7 anni nell'armadio. Avrebbe anche lasciato un messaggio per l'anziano genitore (era tornato a vivere con lui per la separazione) avvisandolo di quello che aveva fatto. E di non guardare nell'armadio. Le indagini dei militari erano partite proprio dall'aggressione all'ex consorte. La donna è riuscita a salvarsi. L'uomo è stato poi rintracciato e arrestato dagli uomini dell'Arma a Viggiù (Varese) mentre stava probabilmente cercando di andare in Svizzera, dopo un'articolata operazione.

Il 40enne era ai domiciliari. Da quanto emerge, aveva accoltellato una collega di lavoro ad Azzate lo scorso novembre. Si stava separando dalla moglie che aveva già segnalato il suo comportamento violento. Secondo i primi riscontri, a Capodanno era in casa con il figlioletto, aveva ottenuto il permesso a tenerlo. Avrebbe dovuto riportarlo a casa domenica sera. Il bambino sarebbe stato ucciso con un unico fendente alla gola. Dopo la sua uccisione, avrebbe cercato di fare lo stesso con l'ex moglie, che era dai genitori a Gazzada. Il tentativo non è andato a buon fine. Sono stati i nonni materni ad avvisare i carabinieri dicendo che il piccolo Daniele era con lui. Il presunto omicida è fuggito, braccato dalle forze dell'ordine.

L'epilogo domenica 2 gennaio. Dopo un lungo inseguimento in auto, è stato fermato e arrestato. Era armato ancora di coltello.