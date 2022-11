La donna che uccide il compagno e poi cambia su Facebook lo status in "vedova"

Il dramma svelato via Facebook. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Morengo, in provincia di Bergamo, dove sabato notte la 51enne Sandra Fratus - dopo un violento litigio con il compagno nigeriano Ernest Emperor Mohamed, 31 anni - ha accoltellato a morte l'uomo per poi provare a soccorrerlo, praticandogli un massaggio cardiaco.

Sembra che la coppia vivesse da tempo una relazione fatta di incomprensioni e tanti dissidi. I soccorritori, chiamati dalla stessa donna, hanno tentato di rianimare il 31enne ma per la profonda ferita è morto poco dopo sul posto. Nell'abitazione sono arrivati anche i carabinieri di Treviglio.

Tra i primi a intervenire il figlio 23enne della donna, giunto nell'abitazione dopo aver visto che la madre aveva impostato su "vedova" il suo stato sentimentale su Facebook. Vani i seguenti tentativi di rianimazione dell'uomo da parte del 118: la sola coltellata inferta è stata letale.

Sandra Fratus è acccusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'avvocato della donna ha riferito che nella casa ormai da tempo regnava una situazione di "profondo disagio e fragilità", precisando che la donna potrebbe aver impugnato il coltello nel tentativo di difendersi.

Il profilo Facebook modificato