Accoltellata dal genero ex operaio: morta per le ferite

Non ce l'ha fatta la suocera di Giuseppe Luciano Bianco, il 66enne che all'alba di domenica ha accoltellato lei e sua figlia (moglie dell'uomo) in una violentissima aggressione avvenuta nel loro appartamento di via Lambruschini, zona Bovisa. La donna, che si chiamava Dilva Francescati e aveva 92 anni, è deceduta all'ospedale Niguarda di Milano per le ferite riportate dopo aver ricevuto almeno 20 coltellate.

Migliorano invece, per fortuna, le condizioni della moglie dell'omicida. La donna, che lavora come archivista alla Rai e ha 62 anni, non sarebbe più in pericolo di vita: lunedì ha lasciato il reparto di terapia intensiva dove era stata inizialmente ricoverata. Soltanto lievi, invece, le ferite che l'uomo si era auto inferto: domenica stessa era stato dimesso dopo essere stato soccorso in codice verde.

Bianco è stato arrestato, con l'accusa di duplice tentato omicidio - quando la signora Francescati era ancora in vita - e al momento si trova in carcere a San Vittore. Il 66enne, ex operaio in pensione, ha confessato davanti al pubblico ministero Cecilia Vassena di aver accoltellato moglie e suocera, apparendo, secondo quanto trapelato, "lucido e capace di intendere e di volere".