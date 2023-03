Omicidio in cascina a Mortara: litiga con la padrona di casa, accoltellato dal figlio

Morto ammazzato da una coltellata perché, insieme al coinquilino, aveva chiesto alla padrona di casa spiegazioni per il fatto che, nell'alloggio in cui vivevano all'interno della cascina Montericco di Mortara (Pavia), mancavano la luce e il gas. È successo giovedì sera sulla strada provinciale 57 per Olevano di Lomellina.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, tutto è iniziato con un diverbio tra il 25enne Christian Ikogwe e un suo connazionale di 31 anni, che vivono in affitto nella cascina. I due si sono rivolti alla proprietaria, una donna di 67 anni, lamentando che non vi fossero luce e gas funzionanti nell'alloggio. La donna ha chiesto il supporto del figlio, il pluripregiudicato A.C. di 46 anni, che vive in un altro appartamento a fianco, il quale si è precipitato in aiuto della madre. Ne è nata una colluttazione con i due nigeriani, durante la quale il 46enne ha ferito con un coltello all'addome Ikogwe.

I due nigeriani, a quel punto, si sono allontanati in bicicletta dalla cascina in direzione Mortara, ma all'altezza del distributore del gas il 25enne si è accasciato al suolo. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso del San Matteo di Pavia in condizioni disperate. Operato d'urgenza, è morto poco dopo.

Venerdì mattina i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo in cascina, insieme al pm di Pavia Paolo Mazza, e interrogato il 46enne, poi fermato come indiziato di omicidio: verrà portato nel carcere di Pavia. Fino a qualche anno fa, la cascina ospitava un centro per migranti.