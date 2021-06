Uomo morto accoltellato a Milano: arrestata la moglie

È stata fermata la moglie dell'uomo morto sabato pomeriggio dopo essere stato trovato agonizzante e con profonde ferite da taglio all'interno di un'auto, una Fiat Panda, in via Amantea angolo via Quinto Romano, zona Baggio.

A circa un chilometro dal luogo dove è stato soccorso il 55enne, i carabinieri hanno fermato la donna, un'italiana di 52 anni - la quale aveva una ferita a una mano e i vestiti macchiati di sangue - portandola in caserma per accertamenti. In seguito è stata tratta in arresto e condotta in Procura per essere interrogata.

Verso le 14 di sabato 12 giugno, la vittima - un milanese incensurato che lavorava come commesso in un supermercato - era stata trovata con lesioni gravissime e in stato di agonia dopo aver ricevuto almeno quattro colpi, di cui due alla gola, con un coltello da cucina.

Sul posto erano intervenuti due ambulanze e automedica del 118, e carabinieri. Nonostante il trasporto all'ospedale e il ricovero, l'uomo non ce l'aveva fatta: era spirato poco dopo l'arrivo al San Carlo.