Barista ucciso a Pero, i due aggressori portati in carcere

Sono stati portati in carcere i due uomini ucraini di 26 e 38 anni considerati responsabili dell'aggressione ai danni di Ismael Omar, il 57enne barista egiziano morto sabato 17 settembre in ospedale, all'Humanitas, dopo essere stato colpito alla testa con un posacenere di vetro (e riempito di calci e pugni) all'interno del suo locale, martedì 14 settembre. I magistrati hanno modificato l'accusa a carico dei due uomini, da lesioni gravissime a omicidio volontario aggravato in concorso, e hanno disposto la misura della custodia cautelare in carcere. I due, finora, erano agli arresti domiciliari. I carabinieri di Pero, nel pomeriggio di domenica 18 settembre, hanno eseguito la nuova ordinanza e hanno portato i due a San Vittore.

L'aggressione si era verificata in via Figino, a Pero, nei pressi del bar pizzeria Dandana. Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva invitato i due ad andarsene dal bar perché erano ubriachi e molesti. Ne era nato un litigio. Ismael Omar era stato spintonato, preso a calci e pugni e colpito al capo con un posacenere. A quel punto era caduto per terra, battendo la testa. La furia dei due (che hanno alle spalle alcuni precedenti di polizia) non si era placata nemmeno in quel momento. Poi erano arrivati i carabinieri e i soccorsi del 118. Il barista era stato trasportato all'Humanitas in codice rosso e, per quattro giorni, ha lottato tra la vita e la morte. Infine il decesso, sabato pomeriggio.

Venerdì mattina, intanto, a Pero si era tenuta una manifestazione spontanea di protesta, davanti alla sede del Comune, per chiedere più controlli delle forze dell'ordine e maggiore sicurezza in città.