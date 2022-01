È stato trovato un cadavere in una fabbrica abbandonata

Un cadavere carbonizzato è stato trovato in un capannone abbandonato di via Benedetto Croce a Cerro Maggiore, hinterland Nord-Ovest di Milano, nella tarda mattinata di venerdì 21 gennaio.

Il corpo apparterrebbe a un uomo, come riferito dai carabinieri. A compiere il macabro ritrovamento sono stati tre giovani rapper che erano entrati nell'area accanto all'autostrada Milano-Varese, in stato di abbandono da oltre un decennio, per girare un videoclip musicale. La struttura in cui sono stati trovati i resti umani (l'ex capannone della Brenta) è recintata e si trova in un quartiere in cui coesistono sia abitazioni sia fabbriche.

Per il momento la vittima non è stata identificata, inoltre non è chiaro cosa abbia causato il decesso né da quanto tempo fosse in quel posto. Sul caso stanno indagando i detective del nucleo investigativo del comando provinciale intervenuti insieme alla scientifica. Ogni ipotesi investigativa è aperta e i carabinieri stanno indagando a 360 gradi.