Corpo carbonizzato di un imprenditore del Milanese trovato in Romania

Il corpo carbonizzato di un imprenditore originario di Busto Garolfo (Milano) è stato rinvenuto martedì 10 maggio a Magurele, vicino a Bucarest, capitale della Romania. L'uomo, Mauro Donato Gadda, 64 anni, sarebbe stato trovato nel portabagagli di un'automobile.

In base a quanto riportato dai giornali locali di Bucarest, dove il 64enne risiedeva da anni, il cadavere, carbonizzato, presenterebbe diverse fratture alle mani e al cranio e alcune costolo rotte.

L'ipotesi, al momento, è che l'uomo sia stato ucciso e il suo corpo sia poi stato bruciato e messo nella Dacia Logan parcheggiata nella campagna di Maguerele dove è stato ritrovato. I quotidiani romeni riferiscono come Gadda vivesse nelle adiacenze di Bucarest da una decina di anni e come fosse titolare, insieme ad altri soci del posto, di un'azienda di pompe e filtri per l'acqua.