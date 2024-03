Ergastolo per Davide Fontana, i giudici: "Carol uccisa perché donna indipendente"

Carol Maltesi è stata uccisa perché donna. Per quel "costante filo rosso, quasi un denominatore comune di delitti omologhi e della stessa indole". Sono queste le motivazioni fornite dalla Corte d'Assise d'appello di Milano alla sentenza con cui Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo, il 21 febbraio scorso.

Una donna che "cercava la sua indipendenza, economica e personale". Per questo Davide Fontana l'ha uccisa, nel gennaio del 2022 a Rescaldina. I giudici hanno definito il delitto una "barbarie" e sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Nelle motivazioni si legge che Fontana portò avanti la "cinica estenzone di uno studiato contrappasso" con un "ultimo, osceno set cinematografico un'ultima uscita di scena simbolicamente punitiva per avere la vittima cercato nella carriera di attrice-porno la sua indipendenza, economica e personale".

Davide Fontana tolse la vita a Carol nella sua abitazione, colpendola con 13 martellata alla testa e finendola con un fendente alla gola. Dopo averla ucciasa, fece a pezzi il corpo e lo conservo per più di due mesi in un congelatore. Provò a dargli fuoco, non riuscendo, e decise di spostare i resti della donna in alcuni sacchi della spazzatura gettandoli in una discarica a cielo aperto nel bresciano.