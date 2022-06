Strage di Samarate, Nicolò Maja ha mosso una mano e aperto un occhio

Avrebbe aperto un occhio e mosso una mano Nicolò Maja, unico sopravvissuto alla strage di Samarate. Le condizioni del giovane, ferito dal padre a martellate, restano comunque gravi e stazionarie: il 23enne è sempre ricoverato in coma farmacologico nel reparto terapia intensiva all'ospedale di Varese. Lo ha confermato l'avvocato di famiglia Stefano Bettinelli: "Nicolò è decisamente migliorato e sembra davvero riesca a rispondere, anche se a gesti, alle domande - ha detto il legale - una notizia bellissima, seppure la prognosi non sia stata ancora sciolta e il percorso sarà molto, molto lungo".

Nella giornata di martedì 31 maggio Alessandro Maja è tornato in carcere a Monza. L'uomo, infatti, si trovava nel reparto psichiatrico carcerario dell'ospedale San Paolo di Milano. In mattinata ha ricevuto la visita dei suoi legali, Enrico Milani e Sabrina Lamera, che gli hanno comunicato i segni di miglioramento del figlio maggiore. "Ha reagito con una parvenza di sorriso ma è come se vivesse in un mondo tutto suo", il racconto dei legali, che poi hanno riferito che il loro assistito assume molte pastiglie sedative.

I medici hanno dunque stabilito che le condizioni dell'uomo sono ora divenute compatibili con il carcere, ma i legali avanzeranno richiesta di una perizia psichiatrica per accertare se fosse capace d'intendere e volere quando ha ucciso i familiari.