Fuori dall'ospedale Nicolò, unico sopravvissuto della strage di Samarate

È stato dimesso dall'ospedale Nicolò Maja, l'unico sopravvissuto alla strage di Samarate (Va) in cui lo scorso 4 maggio il padre Alessandro uccise la moglie Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia Giulia, 16 anni. Ad annunciarlo con una foto è il sindaco della cittadina del Varesotto Enrico Puricelli.

Dopo la tragedia il ragazzo, 23 anni, era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Varese per pesanti traumi alla testa. Dopo quattro mesi è uscito dall'ospedale per andare a casa dei nonni, ma ha ancora gravi difficoltà di deambulazione e dovrà seguire un lungo periodo di deambulazione. Moltissimi sono stati i messaggi rivolti al giovane studente per congratularsi della sua guarigione.

Tra chi aveva rivolto parole di supporto a Nicolò, c'era stato anche l'allenatore del Milan Stefano Pioli che in un video messaggio insieme ai giocatori di Milanello gli aveva detto: "Ciao Nicolò, sappiamo che stai passando un momento delicato ma sappiamo anche che sei molto forte e che reggerai e che ci troveremo presto tutti qui insieme".

Alessandro Maja, 57enne con uno studio di interior design sui navigli a Milano, si trova in carcere per il duplice omicidio di moglie e figlia e per il tentato omicidio di Nicolò.