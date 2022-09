Tragedia a Marnate: donna uccisa in casa, ferito il figlio

Una donna di 88 anni è stata uccisa nella sua abitazione in via Marconi a Marnate (Varese) nella giornata di venerdì 23 settembre. Il figlio 60enne della donna è stato trovato ferito all'interno della stessa abitazione ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'omicidio non è ancora chiara e sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Varese, sul posto per i rilievi. Secondo quanto trapelato pare che la tragedia sia maturato tra le mura domestiche, ma sul caso sono in corso accertamenti.

A scoprire la tragedia sarebbe stato un famigliare dell'anziana che era passato per una visita di cortesia. Stando a quanto trapelato pare che la donna fosse immobilizzata a letto e il figlio vivesse con lei.