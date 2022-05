Uccise una prostituta scelta "a caso": il processo inizia dopo 23 anni

È stato giudicato in grado di intendere e volere - e quindi in grado di affrontare il processo - Vincenzo Morrone, 43enne reo confesso dell’omicidio di Beauty Erahdor, la 26enne di origini nigeriane che faceva la prostituta a Melzo; omicidio avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 ottobre 1999. Lo ha deciso la perizia disposta dalla corte d'assise di Milano davanti al quale si è aperto il dibattimento. Avvocati e giudici saranno in aula il prossimo 7 giugno, giorno in cui partirà il processo con le richieste istruttorie.

Il caso di Beauty Erahdor si è riaperto nel 2018 dopo che Morrone, già pregiudicato per altri reati che vanno dalla ricettazione al furto alla truffa, ha confessato di aver commesso l'omicidio. Morrone avrebbe raccontato agli inquirenti che il delitto della donna, scelta "a caso", doveva servire a regolare la spartizione del territorio dando un segnale al gruppo di nigeriani che all’epoca, sulla Rivoltana, sfruttavano diverse donne della medesima nazionalità, inducendoli ad allontanarsi da quell’area e lasciare campo libero agli albanesi. Morrone, inoltre, avrebbe indicato anche i presunti mandanti del delitto: due uomini, uno di origine albanese.

Beauty era stata freddata con un colpo alla nuca, sparato a bruciapelo da una pistola calibro 7,65, arma jugoslava poi trovata nel Naviglio Martesana.