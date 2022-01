Omicidio a Saronno, fermato il presunto killer di Francesco Costa

È stato arrestato il presunto killer di Francesco Costa, il 55enne morto in ospedale a Legnano dopo essere stato aggredito nel parcheggio di via Varese a Saronno (Varese) nella serata di sabato 8 gennaio. Secondo quanto appreso da MilanoToday si tratterebbe di un uomo di 50 anni. Per il momento i carabinieri non hanno reso noto i dettagli dell'operazione.

Costa era stato trovato a terra all'incrocio tra le vie Varese e Ferrari e la la prima chiamata al 118 parlava di un malore. Dopo il ricovero all'ospedale di Legnano i medici avevano riscontrato una grave emorragia cerebrale e l'uomo, prima che le sue condizioni peggiorassero irrimediabilmente, aveva raccontato di essere stato picchiato.

Nei giorni scorsi, durante le indagini, i militari della compagnia di Saronno avevano sentito diverse persone e in particolare i gestori delle attività vicine, ma nessuno avrebbe dichiarato di aver assistito direttamente all'aggressione. La zona, inoltre, non è coperta da telecamere a circuito chiuso.