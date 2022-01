Si lamenta per i drink e viene picchiato: sbatte la testa e muore

È stato arrestato il presunto killer di Francesco Costa, il 55enne morto in ospedale a Legnano dopo essere stato aggredito nel parcheggio di via Varese a Saronno (Varese) nella serata di sabato 8 gennaio. Secondo quanto appreso da MilanoToday si tratta di un uomo di 51 anni. Per lui l'accusa è di omicidio preterintenzionale.

L'aggressione fatale al 55enne, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è nata per una banale lite da bar. Tutto è iniziato quando Costa e un suo amico hanno dovuto saldare il conto delle consumazioni in un bar della zona e, considerandolo troppo salato, hanno iniziato a discutere con la barista. Parola dopo parola la discussione si è gonfiata e i due si sono allontanati dal locale insultando la donna. Una volta tornati in zona per recuperare l'automobile sarebbero stati notati dal 51enne - definito dagli investigatori un "congiunto" della barista - che li avrebbe aggrediti. Ad avere la peggio è stato Costa che, incassato un colpo, sarebbe caduto a terra sbattendo violentemente la testa al suolo.

E proprio riverso al suolo è stato trovato dai soccorritori. La prima chiamata al 118, tuttavia, parlava di un malore ma dopo il ricovero all'ospedale di Legnano i medici avevano riscontrato una grave emorragia cerebrale e l'uomo, prima che le sue condizioni peggiorassero irrimediabilmente, aveva raccontato di essere stato picchiato.

Gli investigatori hanno fatto sapere che le indagini si sono svolte in un clima di assoluta mancanza di collaborazione: nonostante numerose persone avessero assistito al fatto nessuno ha testimoniato quanto ha visto. I carabinieri sono arrivati al 51enne attraverso contraddizioni di alcune persone sentite e ai dati delle celle telefoniche. Il 51enne è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio.