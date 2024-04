Sparatoria a Milano: ucciso un ragazzo di 18 anni

Sparatoria nella notte a Milano. Un ragazzo di 18 anni, Jhonny Sulejmanovic, è stato aggredito e ucciso da un gruppo di persone mentre si trovava all'interno di un furgone in via Varsavia, all'altezza del civico 4, proprio dietro al mercato Ortofrutticolo. Gli aggressori hanno preso a bastonate il furgone, infrangendo i vetri, e poi sparato alla vittima con un'arma da fuoco al torace. Tre colpi che sono stati fatali.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 3.15 del mattino di venerdì 26 aprile. Subito dopo, l'arrivo dei soccorsi. Il 18enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano dove poco dopo, alle 4.25, è stato dichiarato il decesso. Nel furgone con lui c'era anche una donna, probabilmente la compagna, che non è stata ferita ma è stata portata in pronto soccorso in stato di choc.

Sulla vicenda indagano i poliziotti della squadra mobile. Degli aggressori non c'è traccia, anche se gli agenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere presenti nella zona. A quell'ora, inoltre, il mercato Ortofrutticolo è già aperto e frequentato. L'ipotesi è che possa essere sentito qualche testimone.