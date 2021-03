Trans morta in casa, bancario ammette omicidio: "Non ero lucido"

Ha ammesso in Tribunale l'omicidio della transessuale di 48 anni Manuela, ovvero Emmanuel Alves Rabacchi, avvenuto il 20 luglio del 2020 a Milano in via Plana, zona piazza Firenze. Il bancario di 43 anni Cristian Losso è a processo per l'omicidio e il suo avvocato ha già chiesto una perizia psichiatrica, sullla quale la corte d'assise deciderà il 22 marzo.

L'uomo ha ammesso in aula le sue responsabilità raccontando di una frequentazione di due o tre anni con la vittima. E ha aggiunto che la trans l'avrebbe ricattato chiedendo soldi con la minaccia di divulgare fotografie e filmati su di loro. Poi ha detto di non ricordare le decine di coltellate (almeno ottanta) che sferrò a Manuela, ma di rammentare il sangue.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, che fermarono l'uomo dopo quattro giorni, il bancario arrivò presso l'appartamento di via Plana intorno alle sei di mattina, poi se ne andò alle otto ma tornò dopo qualche minuto. Le telecamere di sorveglianza della zona lo "fotografano" inequivocabilmente. La seconda volta, tuttavia, restò pochi minuti per poi andarsene.

Manuela venne trovata dai carabinieri seminuda, a pancia in giù, con i segni delle coltellate. Gli approfondimenti investigativi misero in luce che l'uomo era tornato per cercare di fare sparire le tracce, aprendo i rubinetti del gas per devastare l'appartamento, motivo per cui risponde anche di distruzione di edifici. In Tribunale Losso ha descritto un litigio e ha detto di essersi trovato il coltello puntato addosso, di non ricordare i dettagli e di essere molto dispiaciuto per Manuela, aggiungendo che aveva "problemi al lavoro e con la cocaina" e di non essere stato lucido in quel periodo.