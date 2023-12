Omicidio di Fiorenza Rancilio: trovata morta in casa a Milano

Una donna di 73 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento al nono piano di via Crocefisso (Porta Ludovica), al civico 8, intorno all'ora di pranzo di mercoledì. Si tratta di Fiorenza Rancilio, presidente della fondazione Augusto Rancilio, dedicata al fratello rapito a Parabiago nel ‘78 dall'Anonima sequestri e mai tornato a casa.

Dai primi riscontri, la donna aveva pesanti fratture al cranio, come se fosse stata colpita più volte da un oggetto contundente. Era riversa a terra nel salone. Secondo una prima ricostruzione, la domestica di Fiorenza Rancilio avrebbe tentato di entrare in casa senza successo, trovando la porta chiusa dall'interno. La donna, quindi, è scesa ai primi piani dove si trovano gli uffici di Palladium Group e Omnium Servizi Immobiliari, di proprietà della Rancilio, allertando i dipendenti. È solo a questo punto che il figlio avrebbe aperto.

In casa con la donna c'era, infatti, c'era G.A. Rancilio, 36 anni, che abita al piano sotto quello della madre, l'ottavo. Secondo quanto appreso, sembrerebbe fosse sotto effetto di psicofarmaci. La sua posizione è al vaglio. L'uomo si trova sotto stato di shock e per questo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per omicidio, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.

Famiglia Rancilio: chi sono

Fiorenza Rancilio si occupava della gestione degli immobili ereditati dal padre, Gervaso Rancilio (non collegato a Roberto, fondatore della Rancilio Group delle macchine del caffè). Gervaso andò dapprima in Francia a cercar fortuna, per poi tornare nel milanese dove iniziò a costruire interi quartieri nell'hinterland. Nel 1978 Gervaso si trovava con suo figlio Alfredo in un cantiere a Cesano Boscone. Vennero circondati e Alfredo fu rapito. Di lui non si seppe più nulla, finché il boss Saverio Morabito raccontò della sua uccisione.

La fondazione Augusto Rancilio, ente culturale senza scopo di lucro, è anche proprietaria di Villa Arconati situata a Castellazzo di Bollate.

Articolo in aggiornamento