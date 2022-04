Il padre di Carol Maltesi all'assassino: "Ti aspetto fuori dal carcere"

"Se un giorno uscirai dal carcere, troverai me fuori ad aspettarti". Queste le parole di Fabio Maltesi, padre di Carol, la 26enne uccisa dal vicino di casa, reo confesso, Davide Fontana, a Rescaldina (Milano).

Il genitore trasforma il suo profondo dolore per la perdita della giovane figlia in un fiume di parole pubblicate sui social, tra memorie della ragazza, che ricorda con amore per la sua dolcezza, e sfoghi contro l'uomo che le ha tolto la vita in modo barbaro. "Nessuna pietà per questo mostro", scrive su Facebook Maltesi, rivolgendosi anche direttamente al killer: "Perché non ci hai provato con me, pezzo di m**? Ti aspetto quando esci dal carcere, anche dopo 30 anni".

Il padre, che vive in Olanda ed è palesemente scosso per la tragedia che gli è capitata, sul suo profilo social scrive teneri messaggi a Carol, augurandosi che il suo amore arrivi fino in paradiso, e ricorda se stesso, a più riprese, di essere forte. A inframezzare queste riflessioni, diverse parole di odio per l'omicida Davide Fontana, bancario 43enne. "Tu, diavolo, diavolo maledetto - si legge in uno dei suoi post - assassino psicopatico, mostro, macellaio schifoso. Come ti sei permesso di togliere la vita e torturare il bel viso e il corpo della mia bimba, anche dopo la sua morte. Bastardo maledetto, hai distrutto la vita del mio angelo".

"Se non io - continua il padre della ragazza - ho chi ti sistemerà, satanista (...). Meglio che marcisci in cella di isolamento o che vai a morire lì, visto che questo non può essere nemmeno accettato dai veri criminali, che hanno pure un codice di rispetto per donne e bambini". Il 7 aprile Fontana, che aveva già confessato l'omicidio, era stato interrogato per la terza volta, nel carcere di Brescia, dove è sorvegliato a vista ed era stato ascoltato anche dal procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino e dal pm Carlo Alberto Lafiandra, titolare delle indagini. “Sono un vigliacco, mi vergogno per ciò che ho fatto e per non avervi chiamato subito”, avrebbe detto Fontana nel corso dell'interrogatorio, come riferito dal suo avvocato difensore, Stefano Paloschi.