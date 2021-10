Omicidio a Buccinasco: chi era Paolo Salvaggio, l'uomo ucciso nell'agguato

Paolo Salvaggio era agli arresti domiciliari e aveva il permesso di uscire di casa dalle 10 alle 12: lo hanno ammazzato alle 10.03. L'agguato che si è consumato a Buccinasco (Milano) lunedì mattina ha tutte le caratteristiche del regolamento dei conti. L'omicidio sembra essere stato pianificato nei minimi dettagli, i killer sapevano bene dove e quando trovare Salvaggio, 60enne, noto pregiudicato per reati in materia di droga.

I proiettili sparati da una moto (o scooter), in via della Costituzione angolo Via Morandi, hanno centrato Paolo Salvaggio sul volto, in testa e a una spalla. Lui pedalava su una bicicletta da città, ed è subito stramazzato al suolo. Stando a quanto appresso da MilanoToday, i malviventi avrebbero esploso una parte dei colpi anche quando l'uomo era già a terra.

Immediatamente, alle 10.03, alla centrale operativa del 118 è arrivata la richiesta di soccorso per "sparatoria". Sul posto sono stati inviati due equipaggi su ambulanza ed elisoccorso in codice rosso. Salvaggio è stato portato all'ospedale di Rozzano in arresto cardio circolatorio e con manovre rianimatorie in corso. La sua morte è stata ufficializzata poco dopo, troppo gravi le ferite provocate dai proiettili.

L'omicidio è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia Corsico e del personale del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano. Diverse pattuglie sono intervenute in via della Costituzione per i rilievi. Le prime ipotesi portano dritte dritte verso un regolamento di conti legato al traffico illecito di sostanze stupefacenti: il nome di Paolo Salvaggio è collegato anche alla criminalità organizzata, 'ndragheta e sacra corona unità.

Omicidio a Buccinasco: l'arrivo dell'elisoccorso. Video