Mamma 26enne uccisa dal compagno nel Milanese: condannato a 22 anni

È stato condannato a 22 anni di carcere dalla corte d'appello Carmelo Fiore, il 47enne che il 24 settembre 2019 a Pozzo d'Adda (Milano) uccise la sua compagna e convivente di 26 anni Charlotte Akassi Yapi, di origine ivoriana e madre di due bambini. La sentenza ha visto una riduzione della pena rispetto al primo grado, quando la pena decisa era stata di 23 anni.

Ad emettere la sentenza martedì 16 marzo è stata la Corte d'assise d'appello di Milano, presieduta da Giovanna Ichino, dopo il concordato, ossia il cosiddetto patteggiamento in appello, tra il difensore dell'uomo, il legale Andrea Benzi, e il sostituto procuratore generale Simonetta Bellaviti. I magistrati hanno anche confermato la libertà vigilata di tre anni una volta che la pena sarà stata espiata.

Il delitto

Dopo l'omicidio della giovane, Fiore aveva chiamato la sua ex moglie, alla quale sono affidati i figli di entrambi, annunciandole il proprio suicidio, così s chiedere aiuto al 112 era stata proprio lei. L'uomo, che non aveva precedenti, lavorava in una stamperia in provincia di Bergamo.

Nell'appartamento dove la vittima conviveva con Fiore, i soccorritori avevano trovato l'uomo con un coltello conficcato nel torace ma non in pericolo di vita. Secondo quanto emerso dalle indagini, il tentato suicidio, infatti, sarebbe stato soltanto inscenato. Poco dopo il delitto l'uomo era stato arrestato e aveva confessato di aver strangolato Charlotte Akassi Yapi uccidendola, al culmine dell'ennesimo litigio, asserendo che lei lo aveva "deriso".