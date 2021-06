Uomo morto accoltellato a Milano: per pm è omicidio premeditato

L'uccisione di Roberto Iannello, il 55enne morto sabato 12 giugno dopo essere stato accoltellato, sarebbe stato un omicidio premeditato. Questa la tesi della pm di Milano Francesca Gentilini che alla moglie dell'uomo ha contestato l'aggravante della premeditazione e che alla gip Sara Cipolla ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato.

Il delitto sarebbe avvenuto in auto, una Seat Marbella, al culmine di una lite, in zona Baggio. Dopo che il 118 aveva soccorso l'uomo, purtroppo invano, l'uomo era deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. I carabinieri, poi, avevano fermato la moglie ad alcune centinaia di metri di distanza. Domenica la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti alla pm. Nelle prossime ore si svolgerà l'interrogatorio di garanzia.

L'uccisione

Verso le 14 di sabato 12 giugno, Iannello - milanese incensurato che lavorava come commesso in un Carrefour - era stato trovato in via Amantea angolo via Quinto Romano con lesioni gravissime e in stato di agonia dopo aver ricevuto diversi quattro colpi, di cui due alla gola, con un coltello da cucina.

Sul posto erano intervenuti due ambulanze e automedica del 118, e carabinieri. Nonostante il trasporto all'ospedale e il ricovero, l'uomo non ce l'aveva fatta: era spirato poco dopo l'arrivo al San Carlo. A circa un chilometro dal luogo dove era stato soccorso, i carabinieri avevano fermato la moglie, la quale aveva una ferita a una mano e i vestiti macchiati di sangue.