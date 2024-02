Il tappeto, i topi all'Armani, i messaggi a Giulia e il veleno: in aula tutte le bugie di Impagnatiello

Una macchia che non c'è sul tappeto. Un messaggio mai recapitato. L'odore di benzina spiegato con i soldi delle mance. E poi quel veleno giustificato con i topi in pieno centro a Milano, nel cuore della città, a due passi dal suo bar. Lunedì mattina, nell'aula della Corte d'Assise del tribunale di Milano, è caduto di nuovo - per l'ennesima volta - il castello di bugie messo in piedi da Alessandro Impagnatiello, il 30enne barman dell'Armani bamboo reo confesso dell'omicidio della sua compagna, la 29enne Giulia Tramontano, ammazzata con 37 coltellate mentre era incinta al settimo mese di gravidanza, a Senago.

Jeans chiari con i risvoltini sul fondo, calzini a righe, sneakers nere e giubbotto blu, l'imputato ha assistito a tutta la seconda udienza del suo processo in silenzio. Capelli fatti da poco e barba molto più curata rispetto alla prima apparizione al palazzo di giustizia, Impagnatiello è rimasto sempre in silenzio, quasi sempre con la testa tra le mani a guardare il pavimento della sua "gabbia" piangendo e singhiozzando. Schiacciato dalle parole che i testi dell'accusa, rappresentata dai pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, hanno chiamato a testimoniare.

Il civico che non esiste

Il primo a prendere la parola è stato un maresciallo della squadra omicidi, la stessa squadra a cui la notte del 1 giugno scorso - ormai in trappola e senza via d'uscita - il barman ha confessato l'omicidio. Il militare ha ripercorso la vicenda dall'inizio, da quando Giulia sembrava fosse andata via di casa dopo aver scoperto che il compagno aveva un'amante e un'altra vita parallela. E ha sottolineato alcune incongruenze nei racconti fatti all'inizio della storia da Alessandro Impagnatiello. Prima su tutte quella sui suoi movimenti la notte del 28 maggio, quando la Tramontano era ormai già stata uccisa. Denunciando la sua scomparsa, il barman - che il 28 mattina continuava a inviare messaggi a Giulia - aveva detto di essere uscito a mezzanotte e un quarto e di essere rientrato alle 3.15 dopo essere andato a comprare dell'hashish da uno spacciatore al civico 390 di viale Certosa. Un civico che in realtà non esiste.

In aula, davanti ai legali dell'imputato e della famiglia Tramontano, il carabiniere ha mostrato una telecamera che alle 2.55 e 56 secondi di quella notte riprende il killer reo confesso davanti al civico 290: a due passi da casa della sua amante, come poi confermerà lei stessa. Ed era stata sempre lei, qualche ora prima, dopo il loro incontro chiarificatore fuori dall'Armani bar, a mandare un messaggio che Giulia non riceverà mai, alle 22.21: "Voglio sapere solo che stai bene. Possiamo vederci domani o in un altro momento. Poi rispetterò la tua decisione".

La tuta della Juve, i guanti e il topicida

Il 28 sera, Impagnatiello si presenterà dai carabinieri di Senago per segnalare l'allontanamento di Giulia. Il primo a entrare in casa è il comandante della stazione, che raggiunge la villetta di via Novella a Senago con la T-Roc dell'imputato. L'odore di benzina nel veicolo è fortissimo, così come in casa, ma - ha ricordato in aula il carabiniere - Impagnatiello si difende dicendo che coi soldi delle mance compra della benzina che tiene in una bottiglia per il suo motorino. Quella benzina, in realtà, secondo la ricostruzione dell'accusa, sarebbe stata usata per cercare di bruciare il corpo di Giulia.

Durante l'udienza sono stati mostrati anche alcuni frame di un video che riprende quel primo controllo in casa, quando il 30enne dirà di avere solo un box, nascondendo la cantina in cui verosimilmente aveva messo il cadavere. L'appartamento è in ordine, le sedie sono girate sul tavolo "come se qualcuno avesse appena pulito", la riflessione del militare. Nelle immagini ci sono i carabinieri e c'è Impagnatiello con una tuta della Juventus addosso che apre il suo zaino di pelle marrone: dentro ci sono dei guanti di lattice - che sosterrà servivano per lavare i piatti -, ma soprattutto del topicida.

"Ci disse che consumava cannabinoidi in via Croce rossa, a due passi dal lavoro, e che lo usava per uccidere i toni che c'erano lì", ha spiegato il capitano della stazione nella sua testimonianza. Ma anche qui la verità sarebbe un'altra. Nel telefono dell'imputato, infatti, sono state trovate delle ricerche fatte già a dicembre 2022, e poi a gennaio e maggio 2023, che lasciano pochi dubbi. Una, del 7 gennaio, è stata letta in aula: "Quanto veleno per topi necessario per uccidere una persona".

La foto del corpo e il tappeto

E quella non è l'unica ricerca fatta con il telefono dal 30enne. Alle 11.06 del 31 maggio, ha spiegato uno degli investigatori in aula, mentre era in caserma l'uomo avrebbe digitato "rimuovere macchie di sangue", proprio mentre gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche passavano al setaccio il suo T-roc, dove poi saranno effettivamente trovate tracce di sangue di Giulia nel bagagliaio. Perché il corpo, dopo essere stato spostato più volte tra vasca da bagno, cantina, dove è stato trovato anche del cloroformio, e box - con almeno un paio di tentativi di dargli fuoco - alla fine sarebbe stato caricato in auto e poi scaricato dietro i box di via Monterosa dove è stato scoperto.

L'immagine del cadavere straziato è stata proiettata su uno schermo in aula, con l'imputato che ha iniziato a tremare e singhiozzare vistosamente. Il tutto mentre il maresciallo della omicidi prefigurava una certa premeditazione dell'omicidio, che sarebbe avvenuto attorno alle 19.10 del 27 maggio, momento in cui una vicina - chiamata a testimoniare - ha sentito una donna urlare. “Ci sono evidenze che riguardano gli accessori di casa, il tappeto e il divano", le parole del militare, che ha parlato di una "scena preparata", perché sono state trovate "tracce di sangue sotto il tappeto ma non sopra. Anche il divano, vicino al tappeto, era negativo al luminol".

Un'altra delle bugie di Impagnatiello caduta. Come il falso test del Dna usato per convincere l'amante che la sua storia con Giulia era finita - anche quello è stato mostrato in aula - e come alcuni messaggi invitati dal telefono di Giulia, verosimilmente scritti in realtà dall'assassino. Perché Giulia in quel momento era già stata ammazzata. E a certificare l'orrore di quell'omicidio sono le parole dei due carabinieri che per primi hanno visto il corpo: "Era dietro una serie di box, tra le sterpaglie e rifiuti, il suo corpo era avvolto in sacchi di plastica, abbiamo pensato fosse lei da un tatuaggio".