Prostituta accoltella un cliente per una prestazione sessuale: arrestata per tentato omicidio

Lo aveva letteralmente sventrato con un coltello al termine di una lite relativa ad una prestazione sessuale a pagamento, poi era scappata facendo perdere le sue tracce. Ora la polizia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha arrestato una cittadina dominicana di 42 anni, gravemente indiziata del tentato omicidio di un cittadino senegalese, avvenuto lo scorso 9 maggio in un appartamento in zona Città Studi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Seconda Sezione della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini, la vittima, un giovane di 25 anni residente a Torino, quel giorno si trovava a Milano per partecipare ai festeggiamenti della vittoria del campionato di calcio da parte dell'Inter. L’uomo si era trattenuto in città più del previsto e aveva perso il treno del ritorno, rimanendo a Milano: aveva, quindi, contattato una donna conosciuta su un sito online di incontri e l'aveva raggiunta in un bilocale in via Maiocchi.

Ancor prima di consumare la prestazione sessuale, sarebbe nato un diverbio tra i due, verosimilmente dovuto al disaccordo sulle modalità della prestazione stessa. All'esito della lite, improvvisamente, la prostituta dominicana ha sferrato un fendente all'addome del cliente con un coltello provocandogli una ferita con "eviscerazione delle anse intestinali". Immediatamente trasportato al Niguarda, in codice rosso e pericolo di vita, il giovane senegalese è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza, mentre la donna ha sin da subito fatto perdere le tracce lasciando la città.

Le informazioni acquisite dalla vittima e da altre persone informate sui fatti, ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria, in particolare l'intercettazione telefonica dell'utenza in uso alla donna, hanno consentito ai poliziotti di fornire al magistrato titolare delle indagini, Luca Gaglio, un quadro probatorio con gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata. Il fermo del Pubblico Ministero a carico della dominicana 42enne è stato eseguito giovedì 10 giugno, quando è stata rintracciata in un appartamento in via Correggio dove, nel frattempo, aveva avviato nuovamente l'esercizio della prostituzione.