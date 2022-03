Uccise l'ex compagna in strada, condannato a 24 anni

E' stato condannato a ventiquattro anni di reclusione l'ex compagno di Luljeta Heshta, albanese quarantasettenne uccisa a San Giuliano Milanese il 7 febbraio 2021. L'uomo, quarantaquattro anni, Alfred Kipe, è stato giudicato colpevole di omicidio volontario senza premeditazione. La procura di Lodi aveva chiesto l'ergastolo. A Kipe è stata riconosciuta l'aggravante della convivenza ma anche le attenuanti generiche.

Poco dopo l'arresto, Kipe aveva confessato il delitto, affermando che non era sua intenzione uccidere la donna. Secondo i riscontri, circa una settimana prima dell'omicidio lei aveva lasciato l'abitazione in cui i due convivevano a Milano, in zona Corvetto. L'uomo, che aveva perso il lavoro di fattorino e spesso beveva, quella mattina si recò sulla Binasca, nel punto in cui la donna si prostituiva, e la uccise aggredendola, probabilmente mosso dalla gelosia, con cinque coltellate, per poi allontanarsi a piedi. I numerosi automobilisti che transitavano quella mattina sulla Binasca hanno segnalato l'uomo, ripreso anche in un video.