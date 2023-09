Il raduno all'alba per ricordare Sofia Castelli

Ricordarla nell’ora del suo ultimo post. Questo il significato dell’iniziativa “Un anno scolastico nel nome di Sofia”, promossa dalla scuola Leonardo Da Vinci di Cologno Monzese: per le 5.40 di venerdì è stata organizzato un momento di ricordo di Sofia Castelli, la 20enne uccisa a coltellate lo scorso 29 luglio dall’ex fidanzato Zakaria Atqaoui. Amici, parenti e l’intera comunità si è riunita davanti a piazza Castello per poi spostarsi per un momento di raccoglimento davanti Villa Casati.

Sofia Castelli è scomparsa la mattina del 29 luglio. L’ultimo suo cenno di vita era stata una story su Instagram dove immortalava l’alba e i tetti di Cologno Monzese. Stava tornando da una serata alla discoteca The Beach di Milano, con un’amica. Ma non sapeva che nell’armadio, nascosto da ore, c’era il suo ex ragazzo ad attenderla. Il delitto è avvenuto nell'appartamento della giovane in corso Roma a Cologno Monzese, in una zona centrale. I genitori e il fratello della vittima si trovavano in vacanza.

La morte di Sofia Castelli ha scosso la città. In tanti conoscevano quella giovane donna, e in tanti hanno presenziato alla fiaccolata in suo onore pochi giorni dopo la sua morte. E ancora una volta, Cologno Monzese si stringe attorno ad amici e familiari marciando nel centro cittadino contro i continui femminicidi.