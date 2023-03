Accoltellato in strada: muore in ospedale a 25 anni

Non ce l'ha fatta il 25enne che era stato accoltellato per strada giovedì sera. Dopo il ricovero in ospedale, il ragazzo è spirato nella notte.

L'aggressione era avvenuta per strada a Mortara, nel Pavese. Poi i soccorsi e la corsa al Policlinico San Matteo di Pavia, dove però i medici non sono riusciti a salvare il giovane.

Sull'omicidio stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura pavese. In base a quanto finora ricostruito, sembra che l'accoltelllamento sia avvenuto durante una lite.