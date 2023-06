Ragazzo pestato a morte e abbandonato in strada: omicidio a Milano

Picchiato a sangue. Fino alla morte. Il ragazzo di circa 20 anni ritrovato senza vita accanto alla Strada provinciale 162 a Cornaredo (Milano), all'alba di martedì, sarebbe stato ucciso. Questa l'ipotesi che prende via via più consistenza tra gli investigatori dei carabinieri che seguono il caso: è un omicidio.

A segnalare il cadavere del giovane alle 5.30 al 118 è un passante. Medici e infermieri non possono fare altro che constatare la morte. Sul posto, non lontano dalla Cascina Carla, arrivano anche le sirene dei carabinieri della Compagnia Corsico. All'inizio si teme che possa trattarsi anche di un incidente con un 'pirata della strada' in fuga ma poi le lesioni sul corpo del ragazzo lasciano poco spazio a dubbi: una morte violenta.

La vittima, ancora da identificare perché non aveva addosso documenti ma probabilmente nordafricano, era scalzo e in posizione supina. Forse è stato picchiato altrove e poi abbandonato lì. Picchiato perché il medico non ha trovato ferite d'arma taglio, né fori d'ingresso di proiettili. Sì il volto tumefatto, sì molti lividi alla gambe, quasi certamente anche fratturate. Nelle tasche dei vestiti i carabinieri gli trovano un cellulare senza sim. Le scarpe del giovane sono invece poco distanti. Macchiate di sangue. La stessa sostanza ematica di cui è intriso un sacco a pelo, forse rifugio dell'uomo, trovate sempre a breve distanza.

L'area dove è stato scoperto il cadavere è poco lontana dai boschi della droga della zona. I fari dei detective sono già puntati in quella direzione ma si dovrà cominciare con l'identificazione della salma. La Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo ha fatto i rilievi per tutto il corso della mattinata alla ricerca di ulteriori elementi che possano aiutare le indagini. Intanto le autorità giudiziarie hanno disposto l'autopsia sul cadavere.