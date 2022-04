Rapirono la 18enne Cristina Mazzotti e la fecero morire in una buca: indagati dopo 47 anni

E' stato riaperto dopo 47 anni il caso dell'omicidio di Cristina Mazzotti, allora 18enne, studentessa al liceo classico Carducci di Milano, dopo un sequestro a scopo di estorsione. I pm di Milano Alberto Nobili e Stefano Civardi hanno indagato quattro persone legate alla 'ndrangheta: Demetrio Latella, Giuseppe Calabrò, Antonio Romeo e Antonio Talia.

Secondo le indagini della squadra mobile di Milano, diretta da Marco Calì, i sequestratori segregarono la ragazza in una buca non abbastanza areata e senza possibilità di deambulazione, le somministrarono tranquillanti ed eccitanti in grande quantità e ne provocarono così la morte.

Il rapimento (il primo ai danni di una donna nella stagione dei sequestri per estorsione) avvenne all'esterno della villa di famiglia a Eupilio (Como) la sera del primo luglio 1975. Al padre Helios, broker nel settore dei cereali, i rapitori chiesero cinque miliardi di lire come riscatto. Lui ne trovò poco più di un miliardo e, a metà luglio, i rapitori si dichiararono d'accordo sulla cifra. Il padre pagò il riscatto nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto dello stesso 1975, notte a cui risale, secondo gli investigatori, anche la morte della ragazza.

Il corpo venne ritrovato in una discarica del Novarese, a Galliate, il primo settembre 1975. Il primo arrestato della banda fu scoperto mentre tentava di riciclare in una banca svizzera parte del riscatto. A seguire vennero individuati altri fiancheggiatori, quasi tutti personaggi sbandati con un passato difficile, tra cui due donne. Ma, finora, nessun mandante.