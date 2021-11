È morto il giovane ferito in una rissa all'ex macello di Milano, l'omicidio

È morto in ospedale il ragazzo colpito in testa durante una rissa all'ex macello di viale Molise a Milano. Mouhmed Elannoni, marocchino di 28 anni, era stato portato alla Clinica Città Studi in gravissime condizioni dopo l'aggressione. Era in coma. Nei giorni successivi il nordafricano era poi stato trasferito al Fatebenefratelli, dov'è arrivata la morte. L'epilogo drammatico dell'assalto, avvenuto il 29 ottobre, è datato 12 novembre ma la questura ha confermato e comunicato il decesso dell'uomo solo venerdì 26. Ora l'accusa contro l'arrestato diventa omicidio.

L'omicidio all'ex macello di viale Molise

Quel venerdì sera, verso le 9, alla centrale del 112 era arrivata una telefonata con cui veniva segnalata una lite violenta in strada tra alcuni giovani nordafricani. Lite che si stava consumando nei pressi dell'ex macello, destinato a diventare sede di un campus dello Ied e un quartiere dedicato ad affitti in housing sociale, ma in quel momento occupato da senzatetto e sbandati.

Gli agenti delle volanti, giunti sul posto, avevano subito individuato soltanto Elannoni. Era stato colpito alla testa con un oggetto pericoloso non trovato sul posto. Le indagini avevano portato i poliziotti da un ivoriano di 30 anni. L'uomo, regolare e con piccoli precedenti penali, era stato rintracciato la domenica successiva, nel pomeriggio, da una volante durante un controllo nella stessa zona, sempre vicino al palazzo dell'ex macello. Ora è a San Vittore. Per lui l'accusa è adesso quella di omicidio.