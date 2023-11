Donna uccisa e fatta a pezzi dalla figlia: "Non siamo di fronte a un killer freddo"

Non un "killer freddo". Ma di sicuro una donna "capace di intendere e di volere". La pm di Milano Elisa Calanducci ha chiesto di condannare a 28 anni di reclusione Rosa Fabbiano, imputata davanti alla Corte di assise con le accuse di omicidio e vilipendio di cadavere della madre Lucia Cipriano, il cui corpo fatto a pezzi fu ritrovato il 26 maggio 2022 nella vasca da bagno del suo appartamento a Melzo.

Con Rosa Fabbiano "non siamo di fronte a un killer freddo e calcolatore", le parole del pm nella requisitoria con cui ha chiesto di condannare la donna, oggi 59enne. "Reputo che il movente sia da ricercare in una condizione di estremo disagio. Non ci sono elementi che fanno ritenere una premeditazione, ma neanche una dinamica differente", ha proseguito il pubblico ministero, chiarendo che il 31 marzo 2022 Fabbiano avrebbe "strangolato o soffocato" la madre per impedirle di "strillare".

A quel punto lei stessa avrebbe fatto a pezzi la vittima sigillandola nella vasca. "Il cellulare di Rosa non torna a Melzo fino al 12 aprile. Quello è un giorno importante perché la vicina di casa sente cattivo odore e vede fumo uscire dalla finestra", ha sottolineato la pm rivolgendosi alla Corte di assise di Milano. "Il 12 aprile" Fabbiano - stando all'accusa - "aveva già preso le sue determinazioni su cosa fare della salma. Già quel giorno ha iniziato a depezzare la madre. Ha spogliato il corpo e ha cercato di bruciare gli indumenti".

Un'idea "malsana", le parole usata dalla pm, che ha poi anche messo in luce la "povertà ideativa, emotiva e affettiva" di Fabbiano, che tuttavia non sarebbe "sufficiente a mettere in dubbio che non fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti perché non c'è nessuna evidenza". Il movente del delitto è da individuarsi, secondo il pubblico ministero, nella "situazione non proprio di serenità o soddisfazione per la propria vita quotidiana" che la donna conduceva all'epoca dei fatti.

Oltre alla distanza di una delle sorelle e al rapporto difficile con il marito disabile, la Fabbiano aveva anche iniziato a occuparsi dell'anziana madre, in un "condizione di estremo disagio". La sentenza è attesa per il 19 dicembre, dopo gli interventi della difesa e le eventuali repliche.