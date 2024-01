Omicidio a Rozzano: uomo ucciso a coltellate in strada

Colpito alla schiena e ucciso. Omicidio giovedì mattina a Rozzano, dove un uomo è stato ammazzato in strada, in via Pavese. L’allarme è scattato verso le 10.30, quando la vittima - senza documenti, ma sarebbe un 30enne marocchino - è stata trovata riversa sull’asfalto con diverse ferite da arma bianca alla schiena. Portato all’Humanitas di Rozzano, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

I carabinieri, stando alle prime informazioni apprese, avrebbero già fermato un secondo uomo, trovato ancora sul luogo dell’omicidio. Il sospettato si trova ora in caserma.