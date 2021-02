Omicidio a San Giuliano, donna inseguita e uccisa a coltellate in strada: assassino in fuga

L'inseguimento a piedi in strada, con le auto a due passi. Le coltellate sferrate con forza e violenza. L'allarme dato dai passanti e la corsa in ospedale, purtroppo inutile. Domenica di sangue a San Giuliano Milanese, dove una donna di 47 anni - una cittadina albanese - è stata uccisa da un uomo che per ora è riuscito a fuggire.

Teatro dell'omicidio è stata la strada provinciale 40, tra San Giuliano e Melegnano. L'allerta è scattata alle 12.59 in punto, quando alcuni passanti hanno allertato il 112 segnalando la presenza di una donna inseguita da un uomo.

Quando sono arrivati sul posto, i carabinieri non hanno trovato nessuno ma i soccorritori del 118 - intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica - hanno visto la vittima riversa sull'asfalto a pochi metri di distanza dal punto in cui era stato dato l'allarme. La 47enne, che lavorava come prostituta e aveva qualche piccolo precedente, aveva addosso i segni di 5 coltellate - 2 alla gamba sinistra e 3 alla schiena -, segno che l'assassino si è accanito su di lei. La donna è stata immediatamente caricata in ambulanza e portata in sala operatoria all'Humanitas, ma un paio di ore dopo i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

I testimoni, ascoltati dai carabinieri che stanno ora cercando di dare un volto al killer, hanno parlato genericamente di un "uomo vestito di scuro" che è poi fuggito dal luogo dell'omicidio. Stando a quanto appreso, alla vittima non sarebbe stato rubato nulla. Le indagini sono in corso.