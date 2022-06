Omicidio a Sesto San Giovanni, 19enne chiama il 112: "Ho ucciso mio padre"

"Venite, ho ammazzato mio padre". Questa la telefonata arrivata intorno alle nove di domenica 12 giugno alla centrale operativa del 112. A chiamare è stato un ragazzo italiano di 19 anni, residente in via Saint Denis a Sesto San Giovanni.

Nell'appartamento in cui i due vivono insieme, in camera da letto c'era il cadavere dell'uomo, un 57enne. Il giovane era sul posto, in stato di shock. Sono ora al lavoro i carabinieri delle investigazioni scientifiche di Milano (Sis), che stanno effettuando i rilievi in attesa dell'arrivo del medico legale.