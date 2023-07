Sofia, chi era la ragazza uccisa a coltellate a 20 anni

Si chiamava Sofia Castelli e aveva soltanto 20 anni la ragazza che è stata uccisa a coltellate a Cologno Monzese (Milano). L'omicida reo confesso,è il suo ex fidanzato, Zakaria Atqauoi, 23 anni.

Il delitto è avvenuto nell'appartamento della giovane in corso Roma 100 a Cologno Monzese, in una zona centrale della cittadina. I genitori della vittima si trovavano in Sardegna e non appena hanno appreso la notizia della morte della propria figlia hanno fatto ritorno nel comune a nord est di Milano. La giovane Sofia era iscritta alla facoltà di sociologia dell'università Bicocca di Milano. Sul suo profilo social, le immagini della sua vita da ventenne, tra le story delle serate nei locali e i tanti scatti in compagnia delle amiche, anche in vacanza.

La ragazza sarebbe morta a causa di alcuni fendenti alla gola nella prima mattinata di sabato. Alle prime luci dell'alba, sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un'ultima foto del palazzo dove viveva. Castelli e Atqauoi erano stati insieme, ma si erano lasciati. L'omicidio, il cui movente è ancora da chiarire, sarebbe avvenuto dopo che i due e un'amica della ragazza avevano trascorso la serata insieme alla discoteca The Beach di via Corelli a Milano.

Atqauoi, di origine marocchina, si è presentato all'alba di sabato dalla polizia locale confessando il delitto. Messo in stato di fermo dai carabinieri di Sesto San Giovanni è stato poi interrogato dalla pm di Monza Emma Gambardella.