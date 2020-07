Dramma a Milano, uomo spara alla moglie e poi si spara in fronte: entrambi gravissimi

Ha rivolto l'arma contro sua moglie. Poi ha puntato quella stessa arma contro se stesso e ha aperto il fuoco. Tentato omicidio suicidio giovedì mattina in un appartamento al civico 260 di via delle Forze Armate a Milano, dove un uomo - un 80enne - ha cercato di ammazzare la compagna coetanea per poi togliersi la vita.

L'allarme è scattato alle 7.15, quando soccorritori del 118 e agenti della polizia si sono precipitati nell'appartamento della coppia. I due sono stati rianimati e sono stati portati all'ospedale San Carlo in codice rosso: le loro condizioni sono critiche, disperate.

Stando ai primi accertamenti della Squadra Mobile, l'80enne avrebbe sparato con una pistola legalmente detenuta alla moglie colpendola alla nuca e avrebbe poi esploso un secondo proiettile verso di sé, alla fronte.

Secondo quanto finora appreso, pare che l'anziano oggi dovesse essere ricoverato, anche se ancora non si conoscono i motivi, mentre sua moglie sarebbe affetta da Alzheimer. Non è escluso che dietro il tentato omicidio suicidio ci siano proprio i problemi di salute della coppia.