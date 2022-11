Sparatoria nel bosco della droga, ferito uomo di 27 anni

Colpi d'arma da fuoco lunedì mattina in un'area boschiva del Saronnese. E' successo in via IV Novembre nel territorio comunale di Uboldo. La segnalazione al numero di emergenza 112 è partita verso le nove e venti di mattina. La zona è spesso frequentata da spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), un uomo di 27 anni è rimasto ferito. I sanitari del 118 sono intervenuti con due ambulanze. Le condizioni del 27enne non sarebbero comunque critiche. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno, che stanno effettuando i rilievi e le prime ricostruzioni dell'episodio. Il ferito, secondo le informazioni già diramate, sarebbe un nordafricano.