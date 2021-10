Tentato omicidio a Buccinasco (Milano), un uomo ferito gravemente in una sparatoria

Una persona è rimasta ferita nel corso di un agguato a colpi d'arma da fuoco in via della Costituzione a Buccinasco (Milano). A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza. La persona colpita è un uomo, S. P. di 60 anni.

Stando alla prima ricostruzione appresa da MilanoToday, due persone a bordo di una moto avrebbero sparato tre colpi d'arma di pistola contro la vittima, che pedalava a bordo di una bicicletta. Poi sarebbero scesi dalla moto e avrebbero esploso altri colpi. L'uomo è stato ferito alla testa, al volto e ad una spalla. È stato portato in ospedale in arresto cardio circolatorio.

Alla centrale operativa del 118 è arrivata la rischiesta di soccorso per "sparatoria" tre minuti dopo le 10 di lunedì. Sul posto sono stati inviati due equipaggi su ambulanza ed elisoccorso in codice rosso. Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia Corsico. Diverse pattuglie sono interventue in via della Costituzione per cercare di ricostruire l'accaduto.

Sparatoria a Buccinasco: l'arrivo dell'elisoccorso. Video